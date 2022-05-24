Trafiğe kayıtlı araç sayısı 25,5 milyon oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,1 artarak 118 bin 974'e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 1,5 artışla 3 bin 279'a çıktı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, nisanda 115 bin 695 adet artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,6'sını otomobil, yüzde 36,7'sini motosiklet, yüzde 11,3'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 21,4 arttı. Bu artış motosiklette yüzde 73,4, traktörde yüzde 13,2, otomobilde yüzde 4,1, otobüste yüzde 3, kamyonette yüzde 2 oldu. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan minibüs sayısı yüzde 32, kamyon sayısı yüzde 11,8 azaldı. Özel amaçlı taşıtta ise değişim olmadı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların nisanda yıllık değişimlerine bakıldığında, motosiklette yüzde 94,3, otobüste yüzde 12,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 9,1 ve kamyonda yüzde 0,2 artış, minibüste yüzde 55,8, otomobilde yüzde 6,8, kamyonette yüzde 3 ve traktörde yüzde 1,3 azalış oldu.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan sonu itibarıyla 25,6 milyona yaklaştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan sonu itibarıyla 25 milyon 594 bin 663'e yükseldi. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15'ini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 888 bin 543 taşıtın yüzde 68,1'inin otomobil, yüzde 15,5'inin kamyonet, yüzde 8,5'inin motosiklet, yüzde 3,1'inin traktör, yüzde 2,4'ünün kamyon, yüzde 1,7'sinin minibüs, yüzde 0,5'inin otobüs ve yüzde 0,2'sinin özel amaçlı taşıtlar olduğu belirlendi.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 19,1'i Renault, yüzde 11'i Volkswagen, yüzde 9,8'i Fiat, yüzde 8,3'ü Toyota, yüzde 6,7'si Hyundai, yüzde 5,8'i Dacia, yüzde 4,9'u Honda, yüzde 4,3'ü Citroen, yüzde 4'ü Opel, yüzde 3,4'ü Peugeot, yüzde 3'ü Skoda, yüzde 2,9'u Kia, yüzde 2,2'si Audi, yüzde 2,1'i BMW, yüzde 2,1'i Ford, yüzde 2,1'i Mercedes-Benz, yüzde 1,9'u Nissan, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 0,9'u Volvo, yüzde 0,6'sı Cupra ve yüzde 3,6'sı diğer markalardan oluştu.

Ocak-nisan döneminde 359 bin 344 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,7 azalarak 359 bin 344 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,8 azalarak 13 bin 443 adet oldu. Böylece ocak-nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 345 bin 901 adet artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 178 bin 47 otomobilin, yüzde 69,8'i benzin, yüzde 17'si dizel, yüzde 10,7'si elektrikli veya hibrit, yüzde 2,5'i LPG yakıtlılardan oluştu.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 882 bin 587 otomobilin ise yüzde 37,4'ü dizel, yüzde 35,6'sı LPG, yüzde 26'sı benzin yakıtlı, yüzde 0,8'i elektrikli veya hibrit yakıtlılardan oluşurken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 olarak kayda geçti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 34,3'ünün 1300 ve altı, yüzde 27,2'sinin 1401-1500, yüzde 22,6'sının 1301-1400, yüzde 7,5'inin 1501-1600, yüzde 6,6'sının 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,5'i beyaz, yüzde 28,1'i gri, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 7'si siyah, yüzde 2,7'si turuncu, yüzde 1,3'ü yeşil, yüzde 0,8'i kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renk oldu.