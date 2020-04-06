"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Tucson’dan ziyade

06 Nisan 2020, Pazartesi
Hyundai Tucson N Line hem dışarıdan hem içeriden standart bir Tucson’dan ve de bir SUV’dan daha fazlasını veren bir otomobil hissine sahip.

Dünyadaki trende paralel Türkiye’de de büyüyen SUV pazarı, markaları farklı kombinasyonlar üretmeye itiyor. Özellikle C-SUV’da yaşanan rekabet markaları olabildiğince farklı olmaya yöneltiyor. Hyundai’nin kompakt SUV pazarındaki güçlü oyuncusu Tucson da daha sportif bir araç arayanlar için yeni bir paket sunuyor. Markanın motorsporları bölümü tarafından geliştirilen N otomobillerinin arasına katılan Tucson, G.Koreli markanın en çok tercih edilen modelleri arasında kendine yer buldu. Hyundai’nin C-SUV segmentindeki popüler modeli Tucson’un N Line versiyonu 1.6 lt 136 HP dizel motoru, DCT şanzımanı ve 4×4 seçeneği ile bu haftaki test misafirimiz oldu. 

Dıştan bakınca

Hyundai Tucson, N Line paketi ile daha sportif bir görünüme kavuştuğuna itiraz eden olmaz. Hatta havai bir delikanlı hissi veriyor, derim. Standart Tucson’dan farklılığını ilk anda ön kısımda fark ediyorsunuz. Yeni tasarımlı ve krom çerçeveli motor ızgara, yeni ön tampon, bumerang formlu LED gündüz farları göze çarpıyor. Yandan bakınca çamurluklarda N Line logoları, modele has 19 inçlik siyah alaşım jantlar, parlak siyah renkli tavan rayları dikkat çekiyor.

Arka kısımdaki çift çıkışlı egzoz, sportifliğini arttıran siyah spoyler N Line özellikleri arasında. Kırmızı rengi ise uçarılığını simgeliyor adeta. N Line’ın uzunluğu 4480 mm, genişliği 1950 mm ve yüksekliği 1660 mm iken, bagaj hacmi ise 513 litre.

İÇTEN BAKINCA

Otomobilin içine adım atınca kardeşinden farklı olduğunu gösteriyor. İlk göze çarpan ise N logolu özel kırmızı dikişli ön koltuklar oluyor. Direksiyonunun deri ve kırmızı dikişli olması, N Line logolu ve deri kaplı vites topuzu, deri kaplı ve kırmızı dikişlerle süslenmiş ön konsol iç mekandaki sportif ortamı destekleyen unsurlar arasında. Ayrıca sportifliği vurgulayan alüminyum pedallar da tercih edilmiş. Gösterge paneli markanın diğer modellerinde olduğu gibi oldukça rahat okunup takip edilebiliyor. 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi oldukça kullanışlı. N Line ile birlikte gelen elektrikli sürücü koltuğu konfora katkı sağlamış. Hem önde hem arkada sunulan yaşam alanı ise oldukça ferah.

MOTOR VE PERFORMANS

Aracın kaputunun altında 1.6 litrelik bir dizel ünite görev alırken turbo beslemeyle destekleniyor. 136 HP güç ve 320 Nm tork üreten motor, gücünü 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile 4 tekerleğe birden aktarıyor.  0’dan 100 km/s hıza 12 saniyede çıkan N Line’ın maksimum hızı 180 km/s olarak veriliyor. Ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 5.1 lt/100 km belirtilmiş. Testimiz süresince yakaladığımız değer ise ortalama 6.6 lt/100 km oldu. Şanzımanın geçişlerinin hızlı olması ara hızlanmaları da etkili hale getiriyor. Yol tutuşunda sınıfında iyiler arasına girerken fren performansında da oldukça başarılı. Süspansiyon sisteminin tatlı sert oluşu konfora katkıda bulunurken yol tutuş dengesini de sağlamayı başarıyor.

Netice olarak, Hyundai Tucson N Line hem dışarıdan hem içeriden standart bir Tucson’dan ve de bir SUV’dan daha fazlasını veren bir otomobil hissine sahip.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ
otohavadis@gmail.com.

Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vicdanları rahatlatın

    Hazırlıksız yakalandık

    İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı

    İsrail zindanlarına SESSİZ KALMAYIN

    5.1 milyon korona işsizi

    Virüs tüketim alışkanlığını değiştirecek

    Su tasarrufuna çağrı

    Kovid-19 salgınında dünyada son 24 saat böyle geçti

    Yurt genelinde "sessizlik" hakim

    Ölü sayısının 9 bine yaklaştığı Fransa'da son durum?

    'Türkiye'nin çatısı'ndan tefekkürlük kare

    20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak: Başvuru nasıl yapılacak?

    Sağlık Bakanı Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti

    İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı: Düşüş başladı

    Sağlık Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı

    Çin 4 milyar maske ihraç etti, 1.4 milyar dolar kazandı

    İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi

    Kovid-19 hastası olan eski Libya Başbakanı öldü

    'Ekonomik krize karşı tüm ülkeler işbirliği yapmalı'

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Susan dilsiz şeytan mıdır?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risk grubunda olanlar
    Genel

    Vicdanları rahatlatın
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’sız kalmayın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bizi terk etmeden, biz onu kalben terk edelim
    Ali FERŞADOĞLU

    İmanımız tahkiki mi, taklidi mi?
    Şükrü BULUT

    Nurun şahs-ı manevisi veya Zübeyrî duruş...
    Rüstem GARZANLI

    Virüs salgını insanları uyandırmalıdır
    M. Said ZEKİ

    Nisan yağmuru, Yeni Asya ve evde kalmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.