Tucson’dan ziyade

Hyundai Tucson N Line hem dışarıdan hem içeriden standart bir Tucson’dan ve de bir SUV’dan daha fazlasını veren bir otomobil hissine sahip.

Dünyadaki trende paralel Türkiye’de de büyüyen SUV pazarı, markaları farklı kombinasyonlar üretmeye itiyor. Özellikle C-SUV’da yaşanan rekabet markaları olabildiğince farklı olmaya yöneltiyor. Hyundai’nin kompakt SUV pazarındaki güçlü oyuncusu Tucson da daha sportif bir araç arayanlar için yeni bir paket sunuyor. Markanın motorsporları bölümü tarafından geliştirilen N otomobillerinin arasına katılan Tucson, G.Koreli markanın en çok tercih edilen modelleri arasında kendine yer buldu. Hyundai’nin C-SUV segmentindeki popüler modeli Tucson’un N Line versiyonu 1.6 lt 136 HP dizel motoru, DCT şanzımanı ve 4×4 seçeneği ile bu haftaki test misafirimiz oldu.

Dıştan bakınca

Hyundai Tucson, N Line paketi ile daha sportif bir görünüme kavuştuğuna itiraz eden olmaz. Hatta havai bir delikanlı hissi veriyor, derim. Standart Tucson’dan farklılığını ilk anda ön kısımda fark ediyorsunuz. Yeni tasarımlı ve krom çerçeveli motor ızgara, yeni ön tampon, bumerang formlu LED gündüz farları göze çarpıyor. Yandan bakınca çamurluklarda N Line logoları, modele has 19 inçlik siyah alaşım jantlar, parlak siyah renkli tavan rayları dikkat çekiyor.

Arka kısımdaki çift çıkışlı egzoz, sportifliğini arttıran siyah spoyler N Line özellikleri arasında. Kırmızı rengi ise uçarılığını simgeliyor adeta. N Line’ın uzunluğu 4480 mm, genişliği 1950 mm ve yüksekliği 1660 mm iken, bagaj hacmi ise 513 litre.

İÇTEN BAKINCA

Otomobilin içine adım atınca kardeşinden farklı olduğunu gösteriyor. İlk göze çarpan ise N logolu özel kırmızı dikişli ön koltuklar oluyor. Direksiyonunun deri ve kırmızı dikişli olması, N Line logolu ve deri kaplı vites topuzu, deri kaplı ve kırmızı dikişlerle süslenmiş ön konsol iç mekandaki sportif ortamı destekleyen unsurlar arasında. Ayrıca sportifliği vurgulayan alüminyum pedallar da tercih edilmiş. Gösterge paneli markanın diğer modellerinde olduğu gibi oldukça rahat okunup takip edilebiliyor. 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi oldukça kullanışlı. N Line ile birlikte gelen elektrikli sürücü koltuğu konfora katkı sağlamış. Hem önde hem arkada sunulan yaşam alanı ise oldukça ferah.

MOTOR VE PERFORMANS

Aracın kaputunun altında 1.6 litrelik bir dizel ünite görev alırken turbo beslemeyle destekleniyor. 136 HP güç ve 320 Nm tork üreten motor, gücünü 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile 4 tekerleğe birden aktarıyor. 0’dan 100 km/s hıza 12 saniyede çıkan N Line’ın maksimum hızı 180 km/s olarak veriliyor. Ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 5.1 lt/100 km belirtilmiş. Testimiz süresince yakaladığımız değer ise ortalama 6.6 lt/100 km oldu. Şanzımanın geçişlerinin hızlı olması ara hızlanmaları da etkili hale getiriyor. Yol tutuşunda sınıfında iyiler arasına girerken fren performansında da oldukça başarılı. Süspansiyon sisteminin tatlı sert oluşu konfora katkıda bulunurken yol tutuş dengesini de sağlamayı başarıyor.

Netice olarak, Hyundai Tucson N Line hem dışarıdan hem içeriden standart bir Tucson’dan ve de bir SUV’dan daha fazlasını veren bir otomobil hissine sahip.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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