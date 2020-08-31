Türkiye için tam elektrikli ilk VW modeli

Volkswagen, ID.3’ün ardından ID. ailesinin ikinci modeli ID.4’ün seri üretimine Zwickau fabrikasında başladı.

Markanın ilk elektrikli SUV’u olacak model, 500 kilometrelik bir menzile sahip olacak. Dünya prömiyerinin Eylül ayı sonunda yapılması planlanan ID.4, Türkiye’de satışa sunulacak ilk tam elektrikli Volkswagen modeli olacak. E-mobilitede dünya lideri olma hedefine ulaşmak amacıyla 2024 yılına kadar 33 milyar Euro yatırım yapmayı planlayan Volkswagen Grubu, bu yatırımının 11 milyar Euro’luk kısmını Volkswagen markasına ayırmış durumda. Marka, 2025 yılında 1,5 milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

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