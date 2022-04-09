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9 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi

09 Nisan 2022, Cumartesi 10:06
Avrupa’nın en güçlü elektrikli ticari aracı E-Transit’in üretimi, elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Kocaeli Fabrikaları’nda başlıyor. Ford Otosan, bu adımla birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline geliyor.

Türkiye otomotiv sanayisinin lider şirketi Ford Otosan, Ford’un Avrupa’daki ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit’i, Gölcük fabrikalarında hattan indirdi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Ford Otosan çalışanları katıldı.

Ford Otosan, otomotiv sanayisinin dönüşümündeki liderliğini elektrifikasyon sürecine de taşıyor. Daha önce Gölcük Fabrikasında Plug-in Hybrid (PHEV) üretimi için yeni bir seri üretim hattı açan Ford Otosan, burada üretilen Türkiye’nin segmentinde ilk PHEV ticari araçlarıyla uluslararası ödüller elde etmişti. Geçen yıl Mart ayında açıklanan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerine yönelik 10 yıl etki süresine sahip, 2 milyar Euro tutarındaki yatırım planının önemli adımlarından biri ise, E-Transit’in üretimiyle hayata geçirdi. Batarya montajı dahil Türkiye’de üretilen ilk tam elektrikli ticari aracın üretim sorumluluğu ile, Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları da Türkiye’nin ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi konumuna ulaştı. Elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Gölcük fabrikasında üretilen Avrupa’nın en güçlü tam elektrikli ticari aracı E-Transit, bu anlamda Ford Otosan’ın elektrifikasyon yolculuğunda önemli bir kilometre taşı.

Tarihî bir an

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; “Ford Otosan’ın bugün ortaya koyduğu E-Transit ile tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sektörde Türkiye’yi bir adım öne çıkaracak elektrikli Transitlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Türkiye’nin ve Ford Avrupa’nın ilk elektrikli ticari modeli olan ve elektriği yüzde 100 yenilenebilir enerjiden tedarik edilen Gölcük Fabrikası’nda üretilen E-transit’i hattan indirmenin kıvancını yaşadıklarını belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç ise, “Gururla ifade edebilirim ki; Ford Avrupa’nın ilk elektrikli ticari modeli E-Transit’in ülkemizde, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren adım adım büyüyen sanayileşme hamlelerinin bir neticesidir” dedi.

Hızla değişen bir dünyada Ford Otosan’ın esnekliği, yüksek kaliteli üretimi ve verimliliği ile öne çıktığını; üst düzeydeki üretim ve mühendislik çözümleri ile müşteri taleplerini hızlı bir şekilde karşıladığını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, “Ford’un Avrupa’daki ilk elektrikli aracının, adeta Transit’in evi haline gelen Kocaeli’de hattan inmesini, elektrikli araçlar konusundaki stratejik adımlarımızın ve bugüne kadar imza attığımız başarıların bir ürünü olarak görüyoruz. Efsane Ford Transit’in elektriklenmesi, başka dönüşümlerin de kapısını aralıyor. ” diye konuştu.

Avrupa’nın en güçlü tam elektrikli ticari aracı 

Batarya montajı dahil Ford Otosan tarafından üretilen Avrupa’nın en güçlü tam elektrikli ticari aracı E-Transit, ticaretin geleceğine yön vermeye devam edecek. 50 yılı aşkın sürede 10 milyonun üzerinde üretimle Ford’un Avrupa’daki en uzun ömürlü modeli ve dünyanın en çok tercih edilen ticari aracı haline gelen Ford Transit’in elektrikli versiyonu E-Transit, Ford’un otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümüne liderlik etme vizyonunu da ortaya koyuyor.

Ford E-Transit, güçlü batarya kapasitesi ile ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor. Van, çift kabin van ve kamyonet gibi üç farklı gövde seçeneğiyle sunulacak E-Transit hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip. Böylece AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

Recep Bozdağ - Kocaeli

Haber Merkezi

Etiketler: ALİ Y. KOÇ, E-TRANSİT, FORD E-TRANSİT, FORD OTOSAN, GÜVEN ÖZYURT, MUSTAFA VARANK
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