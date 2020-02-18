Volkswagen fabrika kararını erteledi

Volkswagen, Türkiye'de otomobil fabrikası kurup kurmama konusundaki kararını bir kez daha erteledi.

Konuya yakın bir şirket kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, "Hala zamanımız var ve bu kararı kesinlikle yıl ortasına kadar verebiliriz" dedi. Volkswagen, geçen aralık ayında yaptığı açıklamada fabrika yatırım kararını şubat ayında vereceğini açıklamıştı. Şirket, Türkiye'ye yapacağı yatırım kararını Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri harekat sonrası oluşan uluslararası tepkiler nedeniyle askıya almıştı.

Okunma Sayısı: 75

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.