YENİ DS 9 GELDİ

DS Automobiles, premium sedan segmentindeki konforunu Yeni DS 9 Opera E-TENSE 250 ile sürdürüyor.

Türkiye’de 3.449.200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan şarj edilebilir hibrit Yeni DS 9 önden çekişli 250 HP güce ve şehir içinde 85 kilometre tam elektrikli menzile sahip. Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250’de, 81 kW (110 HP) elektrik güç ünitesine eşlik eden 200 HP gücünde, 4 silindirli bir PureTech motor bulunuyor. 15,6 kWsa batarya ile, WLTP şehir içi döngüsüne göre 85 kilometreye kadar tam elektrikli sürüş imkanı sunuyor. Araç, elektrik desteğiyle CO2 emisyonları 22 ila 23 g/km arasında değişirken, WLTP birleşik döngüye göre onaylanan yakıt tüketimi 1 lt/100 km olarak gerçekleşiyor.

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