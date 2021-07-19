Yeni nesil Fabia Kasım’da Türkiye’de

Skoda, dördüncü nesil ilk Fabia’yı banttan indirdi.

Çekya’da Mlada Boleslav’da üretilen Fabia için 110 milyon Euro yatırım yapılarak üretim tesisi kapsamlı bir şekilde yenilendi. Yeni nesil Fabia’nın, Kasım ayından itibaren Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. Fabia dünya çapında toplam 4.5 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşarak Octavia’nın ardından markanın en çok satan ikinci modeli oldu.

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