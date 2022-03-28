Yeni Skoda Fabia satışa çıktı

Skoda, daha büyük, daha teknolojik ve daha dinamik hale gelen dördüncü nesil FABIA modelini Türkiye’de satışa sundu. Ülkemizde de sınıfının en beğenilen modellerinden biri olan FABIA, lansmana özel 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla Skoda showroomlarındaki yerini aldı.

Gelmeyen, sadece elektrikli modellerimiz kaldı

Yeni modelin basın toplantısında konuşma yapan Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Fabia’nın gelişinden heyecan duyduklarını belirterek, “Ülkemizde de sınıfının en beğenilen modellerinden biri olan FABIA showroomlarımızda satışa sunuldu. FABIA’nın da gelmesiyle pazardaki temsil oranımız yüzde 92.8’e çıktı. Bir tek elektrikli modellerimiz kaldı. Onlarda 2024 yılında aramızda katılacak ve o zamana kadar tüm bayi teşkilatımız altyapısını oluşturmuş olacak. Türkiye’de oldukça önemli bir sınıf olan B segmentinde FABIA’nın da birçok müşteriyi markamızla ilk kez tanıştıracağına inanıyoruz. 2014 yılında satışa çıkan FABIA’nın 3.ncü neslinin müşteri portföyü 39,5 yaş ortalamasındaydı. 4. nesil FABIA’nın öne çıkan üstün özellikleri ve sürüş dinamikleri ile yaş ortalamasını 35-36’lara çekmesini bekliyoruz” dedi.

Müşterilerimizin Yüzde 30’u Kadın

Başar, ”2018 yılında yeni ürün gamının oluşmasıyla beraber müşteri kimliğimizde de büyük değişiklikler olduğunu gördük. Ortalama müşteri yaşımız 5 yaş birden düşerek 42’ye indi. Yeni Skoda konsepti daha genç bir nüfusa hitap ediyor. 2018 yılına kadar müşterilerimizin yüzde 25’i kadındı. Bugün yüzde 30 seviyesine ulaştı. Kadınların sevdiği, beyaz yakalıların tercih ettiği bir marka haline geldik. Büyümemizde bireysel müşterilerimiz önemli bir rol oynuyor. O yüzden filo satışlarımızı toplam satışlarımız içerisinde yüzde 25 civarında tutmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Pazar tahmini yapmak çok zor

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan çip krizinin ardından yaşanan Ukrayna-Rusya savaşının da otomotiv üretiminde birçok komponentin bulunamamasına yol açtığını belirten Başar, “Kablo demeti temin ettiğimiz bir fabrikanın üretime ara vermesiyle araç üretimi planlarında da büyük değişiklikler oldu. Bugüne kadar Pazar tahmini yapılırken müşteri, ekonomi veya siyasi konjöktör takip edilirdi. Ama hiçbir zaman Pazar tahmini yaparken fabrikadan kaynaklanan teknik sorunlar bizim için bir kriter olmazdı. Yeterli araç gelecek ve satacağız diye planlardık. Ancak fabrikadan bir bilgi geliyor ve o bilgi doğrultusunda hareket ediyoruz“ dedi.

25 bin araç hedefimiz var

Skoda’nın 2022 hedeflerini de açıklayan Başar “2022 yılında 25 bin aracın üzerinde satış hedefimiz bulunuyor. FABIA’da ise normal şartlarda bir üretim olsaydı minimum 6 bin adet satabileceğimizi planlıyorduk. Ama şu dönem toplam satışımızın yüzde 10’unu oluşturacak FABIA satışı hedefliyoruz. 2021 yılında hedefimiz 40 bin araç satmaktı ve ilk 6 ayda bu tempoyu yakalamıştık. Bu yılki hedefimiz de 50 bin araç satmaktı. Ürün gamımızda buna el veriyordu. Bu rakama sonunda ulaşacağız ancak arz sorununun ortadan kalkması gerekiyor“ şeklinde değerlendirdi.

Yeni FABIA: Daha büyük ve daha dikkat çekici

Mevcut Skoda tasarım dilini atletik oranlarla daha dinamik hale getiren FABIA, bunu sofistike detaylarla da birleştirdi. Yeni dinamik tasarıma sahip FABIA’nın ön kısmını göz alıcı altıgen ön panjurla birlikte keskin ve daralan ön farlar domine ediyor. Bununla birlikte bagaj kapısına uzanan iki parçalı arka far grubu tasarımı, Yeni Skoda FABIA’nın arka tarafının da görsel olarak daha geniş ve etkileyici görünmesini sağlıyor.

Modüler MQB-A0 platformuna geçiş yapan yeni FABIA, her açıdan önceki nesle göre iyileştirildi. Ağırlığı hemen hemen aynı kalmasına rağmen FABIA 4,108 mm ile önceki nesle göre 111 mm daha uzun oldu ve dört metre uzunluğu aşan ilk FABIA olarak öne çıkıyor. Önceki nesle göre 94 mm artışla 2,552 mm aks aralığına sahip FABIA’nın genişliği 48 mm artarak 1,780 mm oldu. Aynı zamanda yeni FABIA, 8 mm daha alçak olarak tasarlandı.

Büyüyen dış ölçüler, yaşam alanında da büyük bir genişleme sağladı. ŠKODA aynı zamanda zaten iddialı olan FABIA bagaj hacmini 50 litre artırarak 380 litreye çıkardı ve sınıfının en büyük bagaj hacmini sunma iddiasını devam ettirdi. Arka koltuklar katlandığındaysa, bagaj hacmi 1,190 litreye çıkıyor.

Kabinde yüksek teknoloji ve fonksiyonellik

Yeni Skoda FABIA’nın kabini de, büyüyen dış ölçüleriyle birlikte daha da genişledi. Daha fazla konfor özelliği sunan FABIA’da duygusal tasarım ve ergonomi arasında kusursuz bir denge yakalandı. Skoda’nın mevcut iç mekan tasarım konsepti korunurken, yeni renk temaları ve serbest duran bilgi-eğlence ekranı adapte edildi. Daha büyük hava kanalları ve göstergelerin yanlarına konumlandırılan FABIA yazıları, görsel dokunuşlar olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte yeni FABIA, Skoda’nın en yeni modellerinde sunduğu iki kollu şık direksiyonla çekiciliğini artırıyor.

FABIA’da önceki nesle göre artan 82 mm aks aralığı, özellikle arka yolcular için yaşam alanını çok daha fazla artırdı. 2,552 mm’lik aks aralığı 1996 tanıtılan ilk nesil Skoda OCTAVIA’yı dahi geride bıraktı. Yeni Skoda FABIA’nın şık kabin tasarımı, aynı zamanda 16 saklama gözü seçeneğiyle yüksek fonksiyonelliği de ardında barındırıyor. Toplam saklama gözü kapasitesi, arkadaki yolcular için iki bardaklık ve orta kol dayama gözünün altındaki alanlar da dahil olmak üzere 108 litrelik saklama alanı sunuluyor. Bu da FABIA’nın günlük sürüşlerde ve uzun yolculuklarda vazgeçilmez bir yol arkadaşı olmasını sağlıyor.

İki donanım seviyesi

Dördüncü nesil FABIA, Türkiye’de iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuldu. Buna göre FABIA, Elite ve Premium olmak üzere beklentileri aşan iki donanım seviyesine sahip. Giriş seviyesi Elite donanımı, 6 adet hava yastığı, Ön Bölge Frenleme Asistanı, Uzun Far Asistanı, anahtarsız çalıştırma, 6.5 inç dokunmatik multimedya ekranı, Smartlink, 15 inç jantlar ve Bi-LED ön farlar gibi donanımlarla öne çıkıyor.

Bununla birlikte FABIA Premium donanım seviyesinde 8 inç dokunmatik ekran, 6 hoparlör, Skoda Surround sistemi, çift bölgeli otomatik klima, 15 inç alaşım jantlar, ambiyans aydınlatması, krom cam dekoru, yükseklik ve bel destek ayarlı ön koltuklar, ön sis farları ve görsel destekli arka park mesafe sensörleri gibi donanımlar yer alıyor. Yeni FABIA, isteğe bağlı olarak Anahtarsız Giriş Sistemi, 10,25’’ dijital gösterge paneli, 18’’ boyuta erişen jant seçenekleri, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Değiştirme Asistanı gibi tasarım, güvenlik ve konfor odaklı ekipmanlarla da tercih edilebiliyor.

Yeni FABIA tüm bu özelliklerle birlikte ŠKODA markasının giriş seviyesi modeli olarak yüksek kaliteyi, yüksek fonksiyonelliği, birçok Simply Clever özelliği ve konforu bir arada sunuyor.

İki motor üç güç seçeneği

FABIA, düşük tüketim yakıt tüketimine sahip 1,0 TSI motor seçeneğini iki farklı güç çıkışı ile sunuyor. 95 HP gücündeki versiyon, 5 ileri manuel şanzımana sahip ve 175 Nm tork üretiyor. Bu versiyon, atmosferik motorlara kıyasla dinamik bir sürüş karakteri ortaya koyarak yüksek sürüş keyfi sunmak konusunda iddiasıyla öne çıkıyor. Yalnızca 7 ileri DSG şanzımanla tercih edilebilen 1,0 TSI motorun üst versiyonu ise 110 HP güç ve 200 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9,9 saniyede tamamlayan bu ünite, 100 km’de ortalama 4,6 litre yakıt tüketerek verimlilik konusunda da iddialı değerler ortaya koyuyor.

5 yıldız aldı

Bağımsız test kuruluşu Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinde 5 yıldız alarak sınıfının en güvenli araçlarından biri olduğunu da kanıtlayan FABIA, başarısını daha da ileriye taşıdı. Bileşenlerin yüzde 80 oranında yüksek dayanımlı çelikten oluştuğu MQB-A0 platformu da, FABIA’nın olası darbelere karşı yüksek dirence sahip olmasını sağlayarak güvenliği artırıyor.

Recep Bozdağ - İstanbul