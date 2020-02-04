"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

“Yılın Otomobili”nde 16 model yarışacak

04 Şubat 2020, Salı 12:12
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için adaylar belli oldu.

İki aşamalı yarışmaya “Yılın Otomobili” olmak için 16 “yeni” model katılıyor. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri 9 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 7 finalist otomobili belirleyecek. Yılın Otomobili’ni belirleyecek ikinci oylama öncesi 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. OGD üyeleri, 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak. Ardından ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil, 14 Nisan 2020’de düzenlenecek gala gecesiyle açıklanacak. 

ADAYLAR KİMLER?

“Türkiye’de Yılın Otomobili-2020” Yarışmasına katılacak modeller şöyle sıralanıyor; “BMW 1 Serisi, BMW 3 Serisi, BMW8 Grand Coupe, Citroen C5 Aircross, DS3 Crossback, Kia Ceed, Kia XCeed, Mercedes Benz A Serisi Sedan, Mercedes Benz CLA, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 508, Peugeot 2008, Renault Clio, Subaru Forester, Toyota Camry, Toyota RAV4.” OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, bu yıl beşinci kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin her zaman olduğu gibi yine büyük bir çekişmeye sahne olmasını beklediklerini söyledi.

İstanbul - Recep Bozdağ

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Merkez Bankası enflasyonu değerlendirdi

    Belçika'da koronavirüs vakası

    Saman krizi kapıda

    BM, İdlib'de olanlardan endişe duyduğunu açıkladı

    Japonya'da bir gemi virüs şüphesiyle karantinaya alındı

    Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması

    TÜİK, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı

    Koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

    Tehlikeli tırmanış

    Asıl beka meselesi kutuplaşma

    Olaylar kontrol dışına çıkabilir

    Yasama yetkisi devredilemez

    Memura yüzde 6, Tünel’e yüzde 56

    Koronavirüs hastanesi 10 günde açıldı

    Uzlaşmasız anlaşma olmaz

    Fark yüzde 350
    📷

    50 yıllık hasret...

    Öztrak'tan dikkat çeken Kızılay iddiaları

    Irak'ta Mavi Şapkalılar ile göstericiler arasında gerginlik

    Bekçi maaşlarına ilişkin EGM'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İdlib, Libya, İsrail
    Cevher İLHAN

    “Yüzyılın fitne planı”
    Risale-i Nur'dan

    Şu zamanda musîbet şeklini değiştirmiş
    Genel

    Tehlikeli tırmanış
    Kübra ÖRNEK

    “Siz benim kabul olan duâlarımsınız”
    Ahmet BATTAL

    AB düşmanı …ratlar!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Üstad, evini muhacir âileye verdi
    Osman ZENGİN

    İlimde ileri, temizlikte geri: Çin
    Nejat EREN

    Felâketler, musîbetler ve düşündürdükleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.