Yollarda daha fazla görmemiz lazım

Ford Focus, -pek fazla yollarda göremesek de- başarılı özellikleri korudu ve eksiklerini de tamamladı. Otomobil, sportif sürüş özelliklerinin yanında güçlü dizel motoru ile ekonomik tüketim değerlerine imza atıyor.

Escort’un yerini aldığı 1998’den bu yana üretilen ilk üç jenerasyonda kompakt sınıfın en güçlü modellerinden olan Ford Focus, 2019 yılında dördüncü nesli ile karşımıza gelmişti. Bu nesli ile Focus’un Focus’un hatchback versiyonu gelişmiş geometrisi, dinamik sürüşü ve 1.5 litrelik motorunun çekiş, performans ve tüketimi ile dikkati hak ediyor. Diğer bir ifade ile Ford’un performans araçlarından mülhem Focus ST-Line, tasarım ve sportif sürüşü, yeni 1.5 litre EcoBlue dizel motoru, 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği, vites geçişleri adaptasyonu, şık ve ergonomik tasarıma sahip döner vitesi ile bu haftaki test misafirimiz oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Focus, “ST-Line” versiyonu ile dikkatlerden kaçmayan bir tasarıma sahip. Dışta ST-Line’a özel ön ve arka tampon tasarımı, ST-Line marşpiyeler, ST-Line dış logolar, 18’’ Metalik Gri alüminyum alaşım jantları, gündüz yanan LED farları, ön sis farları, karartılmış arka camları ile detaylı bir çalışmaya sahip olduğunu anlıyoruz. Biraz daha kas yapmış olarak karşımıza çıkan Focus’ta yeni tasarım diline göre yeniden yorumlanan motor kaputunun kıvrımlarındaki incelikler, tamponun en uzak kısımlarındaki geniş üçgen formlu sis farlar gözden kaçmıyor. Omuz çizgiler bir derinliğe sahip ve ön tekerleklerin bitiminden başlayıp arka bölümdeki stop lambalarına kadar erişiyor. LED aydınlatmalı stop lambaları da bagaj kapağının yan kısımlarından başlayıp orta bölümündeki Ford logosuna kadar uzanıyor. ST Line donanımındaki petek desenli ön ızgara yapısı ile beraber ilginç jant tasarımı ve marşpiyeleri sportif karakterini ortaya koyuyor. Arkadaki tavan spoyleri ve tamponun altında siyah difüzör de bilinçli olarak sportifliğe katkı sunuyor. Çift egzoz çıkışı da aracın özelliğini tamamlıyor.

İÇTEN BAKINCA

Tamamen yenilenen Focus HB’nin iç mekanında kokpitin ortasına yerleştirilen 8 inçlik renkli dokunmatik ekran kullanışlı ve hızlı. ST-Line’a özel kırmızı renkli dikişler ve sportif koltuklar gözden kaçmıyor. Deri kaplı ön konsol ve iç döşeme modelin iç tasarımına olağanüstü konfor ve ferahlık sunuyor. Vites kumandasının dairevî olması orta konsola ferahlık sağlarken eşya gözüne yer açılmış oluyor. Vites kumandasının arkasına sürüşle ilgili sistemlerin iptal tuşları yerleştirilirken orta konsolun en alt kısmında, kablosuz şarj sistemi için bir bölme mevcut. Burası orta konsoldaki kablo kalabalığına veda etmek için gösterge panelinin altında konumlanması gayet iyi olmuş. Ön rezistansı ve direksiyon ısıtma fonksiyonu soğuk havalar için birebir! Opsiyonel olarak sunulan B&O ses sistemi ise etkileyici. Otomobilin iç mekanı ergonomik, malzeme kalitesi ve işçilik de gayet iyi. Bu açıdan Ford’u her zaman için beğenirim. Focus HB önde de arkada da gayet ferah bir yaşam alanına sahip. Oldukça kullanışlı olan bagaj da 341 litrelik bir hacme sahip.

MOTOR VE PERFORMANS

1.5 litrelik 4 silindirli Ecoblue dizel motorun görev yaptığı test aracımız 3500 d/d’de 120 HP güç, 1750 d/d’de 300 Nm tork üretiyor. 8 kademeli tam otomatik şanzımanla gücünü ön tekerlere ileten Focus, 10.2 saniyede 100 km/s hıza ulaşıp, maksimum 196 km/s hıza çıkabiliyor. 4 silindirli ve dizel olmasına rağmen gayet sessiz çalışan motor bu özelliği ile dikkat çekerken, her devirde atak olan motor ivmelenmeye istekli. Vites geçişlerinin sarsıntısız olduğu otomobilde şanzıman ile motorun uyumu gayet başarılı. Yol tutuşu, frenler, hissiyat konusunda da oldukça iddialı desek yanlış olmaz. Yere sağlam basan Focus, otoyol sürüşlerinde gayet stabil, kıvrımlı yollarda dengeli gidiyor ve şehir içinde kıvrak bir sürüşe sahip. Yeni Focus’un motoru güçlü, aynı zamanda ekonomik ve eskisine göre basamak atlamış bir şanzımana sahip. Aynı zamanda bunlara yeni teknolojiler adapte edilmiş. Mamafih, Focus’un sürüş keyfi ve konforu bir üst segmenti zorluyor. Fabrika verilerine göre yeni Focus, dizel otomatik versiyonuyla ortalama 4.4 lt/100 km tüketime sahip. 47 litrelik küçük deposuyla vaat ettiği menzil ise 1000 kilometre civarında. Test sürüşü esnasında elde ettiğimiz ortalama değer ise 5.8 lt/100 km civarında oldu. Netice olarak, Focus, tasarımındaki gücü, performansındaki çekiciliği, tüketim seviyesi, konforu ve sürüşü ile otomobil tutkunlarını bekliyor. Dizel otomatik vites kombinasyonu ile keyifli araç sürmek isteyenlerin tercihi olabilecek unsurlara sahip.