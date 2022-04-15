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15 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Yüce Auto Skoda'ya büyük ödül

15 Nisan 2022, Cuma 14:01
Yüce Auto Skoda, satış performansına göre verilen “Uluslararası Satışlar Ödülü”ne layık görüldü.

Skoda Auto tarafından her yıl düzenlenen Yılın ithalatçısı ödül töreninde layık görüldüğü “Uluslararası Satışlar Ödülü” Skoda Auto Uluslararası Satışlar Sorumlusu Jan Procházka tarafından Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar’a verildi.

“Doğru stratejilerimizin karşılığını aldık”

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ödül töreninde yaptığı konuşmada zor bir yıl geçirdiklerini belirterek “Ancak doğru stratejiler ile başarıya ulaştık. Bu ödül bizim motivasyonumuzu daha da arttırdı. 2022 yılında da bu başarımızın devam etmesini hedefliyoruz. Bu ödülde emeği geçen tüm Yüce Auto Skoda ailesine ve bizi bu ödüle layık gören Skoda’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Yüce Auto Skoda’nın bağlı bulunduğu Uluslararası Satışlar bölgesinde yer alan 40 ülke arasında gösterdiği büyüme performansı ve kalitesel sonuçlar gözetilerek yapılan değerlendirmede 25.228 adetlik satışa ulaşan Yüce Auto Skoda, bölgesinde satış gelişiminde en başarılı ülke ödülünü aldı.

2015 ve 2019 yıllarında Skoda Auto tarafından dünyadaki 103 distribütör arasında “Satış Sonrası Hizmetler kategorisinde “En İyi Distribütör Ödülü”ne 2 kez layık görülen Yüce Auto Skoda, 2018 yılında da “Marka ve Kalite Yönetimi” kategorisinde “En İyi Distribütör Ödülü”nü kazanmıştı.

Etiketler: JAN PROCHÁZKA, YÜCE AUTO SKODA, ZAFER BAŞAR
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