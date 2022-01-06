2500 TL simit çaya bile yetmez

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanının çağrısına uyarak 3 çocuk yapan bir ailenin 5 kişilik fertlerinin günde 3 öğün simit yiyip çay içse 2500 liradan fazla para harcayacaklarına dikkat çekerek, “Bu hesabın içinde ne barınma, ne ulaşım, ne ısınma ne de kira gideri var. Sadece simit çaya verilecek para bile bugün emekli için reva görülen rakamın üzerine çıkıyor” şeklinde konuştu.

Ankara – Ahmet Terzi

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