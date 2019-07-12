40 ülke Çin'in Sincan politikasına destek amacıyla BM'ye mektup yazdı

Çin, 'neredeyse 40 ülkenin' Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikalarını desteklediğini açıkladı.

Çinli bir diplomat tarafından BM İnsan Hakları Konseyi'ne yapılan açıklamada, 40'a yakın ülkenin Çin'in Sincan politikalarını desteklediği belirtildi. Reuters ise, söz konusu mektubu gördüğünü açıkladı ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikaların destekleyen ülkeler arasında Rusya ve Suudi Arabistan'ın da yer aldığını açıkladı. Çin, Sincan'da yaşayan Uygur etnik azınlığına yönelik 'baskıcı politikaları olduğu' iddiasıyla ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri tarafından eleştiriliyordu.

Okunma Sayısı: 491

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.