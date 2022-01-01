6 lider gündemi belirler

2021’de siyasete, ekonomik kriz yüzünden iktidarla muhalefet arasında büyüyen çekişme damgasını vurdu. Bu, 2022’de de ana gündem olacak.

Uzmanlara göre siyaseti en çok; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ne yapacağının bilinmezliği zorlayacak. DW Türkçe’nin haberine göre, kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, “Erdoğan’ın her konuşmasının yarısından çoğu muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’le ilgili. Kendi yaptıklarını, yapacaklarını anlatmıyor, muhalefeti anlatıyor. Erdoğan 2022’de baskı anlamında değil ama her ne gerekiyorsa kendi seçmeninin muhalefetten nefret etmesini sağlayacak. 2022’de iktidarla muhalefetin sert diyaloglarına tanıklık edeceğiz. Çünkü iktidar, kendi seçmeninin muhalefete gitmesini engellemeye çalışıyor. Erdoğan bir taraftan kutuplaşmayı artıracak bir taraftan da kendi seçmeninin sorunlarını çözmeye çalışacak. Ekonomide çok sıkıştı. Muhalefet seçim baskısını artıyor ama ortada ne yapacağı çok da belli olmayan bir Erdoğan var.”

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Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için yapılan anlaşmayı altı partinin genel başkanının kamuoyuna birlikte duyurmasının ya da birlikte bir açıklama yapmasının 2022’in en dikkat çekici görüntüsü olacağını düşünen İbrahim Uslu, “Muhtemelen muhalefet cephesinden altılık fotoğraf gelecek. Sonraki süreçte de bu altı partinin bir ittifak çatısı altında birleşmesi için gerekli adımlar atılır” öngörüsünde bulunuyor. Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe dönük anlaşmasını kamuoyuna duyurmasının ardından iktidar ile muhalefet arasında erken seçim tartışmasının daha da büyümesi bekleniyor. 2020’de iktidarla muhalefet arasında Türkiye’de yoksulluk olup olmadığına ilişkin tartışmalar, 2021’de yaşanan döviz kriziyle öyle bir noktaya vardı ki; muhalefetin ekonomiyi yönetememekle suçladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ben ekonomistim. Ekonominin kitabını yazdım” açıklamaları 2022’de de dikkatlerin Erdoğan’ın üzerinde olacağının işareti olarak görülüyor.

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