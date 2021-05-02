AKP’den kopuş çok büyük

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı özel bir televizyon programında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Akşener, vatandaşın ekonomik sıkıntılarına değinerek, “En büyük şikâyet geçim darlığı. Genç kesim için işsizlik birinci derecede. Hakkâri’deki bir gençle İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bir genç aynı problemlerle başbaşa. En lüks semtlerde bile geçim sıkıntısı var. Esnaf can çekişiyor. Kimse farkında değil gerçekten iş gıda bulmak problemine kadar gidiyor. Doğal gaz, elektrik parası, stopaj, girdi fiyatların artması, müşterinin alım gücü gibi konular feci” dedi. “17 aydır geziyorum AK Parti’nin yüksek oy aldığı yerlere de gittim” diyen Akşener, şu şekilde devam etti: “Şu anda AK Parti’nin çok büyük oylar aldığı illerde AK Parti’den kopuş çok büyük. AK Partililer çok daha sert bir tutum içerisinde. Liyakatsizlik kayırma, beş müteahhit meselesi, damatlar, gelirler, beş maaş alma meselesi insanların ruhunda gayretulluha dokunuyor bu işler diye acı bir tat var.”

Ankara - Anka