AKP, MHP’siz seçim kazanamaz hale geldi

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma çalışmalarına dayanarak yapılan bir yorumda, AKP’nin MHP olmadan seçim kazanamayacak duruma geldiği hatırlatıldı.

Kendilerini “yeni nesil haber sitesi” olarak tanımlayan Nayn, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma çalışmalarına dayanarak, AKP’nin seçmen kitlesinin ve üyelerinin partiden neden uzaklaştığına dair 13 maddelik bir analiz yaptı. 14 dakikalık videoda AKP hakkında değişik değerlendirmeler yer aldı. 13 madde şöyle sıralandı: * Erol Olçok’un ölümünden sonra AK Parti’nin iletişim politikaları zayıfladı * AK Parti’nin, kuruluş felsefesini, özünü, kimliğini kaybetti * Siyasî yapı, farklı renklerin ve kimliklerin partisi olmaktan, aile partisine döndü * Reformist yapı kayboldu * Seçmenin gözünde “cazibe kapısı” olmaktan uzaklaştı * AK Parti, sosyalist bakışını kaybetti * AK Parti’nin, teşkilâtlanma yapısı erozyona uğradı * Parti içinde çıkan farklı sesler terörize edilmeye başlandı * AK Parti, MHP olmadan seçim kazanamayacak duruma geldi * Birleştirmeyen, ayrıştıran bir parti haline geldi * AK Parti, parti içi demokrasi yeteneğini kaybetti * AK Parti’nin yöneticilerinden kopan büyük bir kitle oldu * Recep Tayyip Erdoğan yalnızlaştırıldı

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