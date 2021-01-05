'AKP, tek parti CHP’sini taklit ediyor'

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Bir anlamda AKP’nin ‘Tek parti CHP’sini taklide yöneldiği bile söylenebilir” dedi.

CHP ve AKP’de siyaset yapmış, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Gazete Duvar’a açıklamalarda bulundu. Günay, eski partisi AKP için “Çok partili dönemde -belki de iktidarda en uzun süre kaldığı için- güç zehirlenmesini en fazla yaşayan siyasî parti” ifadelerini kullanarak iktidar partisinin kurucu ilke ve değerlerinden bütünüyle uzaklaştığını vurguladı. Günay, AKP için, “Halktan koptu, devlet yapısını ele geçirmeye çalışırken, köhne devlet zihniyeti tarafından kuşatıldı; yola çıkarken söylediklerinden tümüyle uzaklaştı. Bu başkalaşmanın bir örneğini, -tümüyle farklı koşul ve anlayışla- belki ancak 40’lı yılların tek parti CHP’sinde görmek mümkün. Bir anlamda AKP’nin ‘tek Parti CHP’sini taklide yöneldiği bile söylenebilir. O nedenle bugün AKP’nin sadece kurucu ilke ve değerlerinden değil, kurucu kadrolarından da eser yok. Tümüyle başka rüzgarların önünde sürükleniyor” ifadelerini kullandı.

Ortak akıl öne çıkmalı

Yeni partilerin demokrat çizgide ilerlemeleri gerektiğini söyleyen Günay, “Türkiye’nin, var olan siyasi yapıların işleyişini de, zihniyet ve söylemlerini de aşan, bu alışılmışlıkları yıkan gerçekten yeni-yenilikçi bir siyasî harekete (hatta hareketlere) her zaman dan daha çok ihtiyacı var. Bugün ortaya çıkan bazı yeni partiler bu alanlarda beklentiler yaratıyor; ama bu beklentilerin ne ölçüde gerçekleşeceği kuşkulu. Daha yola çıkarken kadrodan çok kişi, lider, tek adam çağrışımları yapan görüntüler verilmesi umut kırıyor. Oysa çağımız kişilerin, hele tek adamların değil, çoğulculuğun, ortak aklın, katılımcılığın, saydamlığın öne çıkmasını gerektiriyor” şeklinde konuştu.