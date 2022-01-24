Akşener: Sandığı getireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarı eleştirerek “Sandığı seçmenin önüne götüreceğiz ve güvenliğini sağlayacağız. Bunları seçimle göndereceğiz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri ve seçmeni korkutmayı amaçladığını’ söyledi. Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan İYİ Parti lideri, “İktidar herkesi korkutmaya çalışıyor. Bunlar kaybedeceğini anlamanın psikolojisine uygun davranışlar. Kaybedeceğini anlayan insan ne yapar; korkutmaya çalışır, güç kullanmaya yönelir. Ellerinde, tırnak içinde devlet gücü var. Hukuku da guguk yaptılar. Muhalefeti ve muhalif insanları korkutuyorlar.”

Muhalifleri susturmaya çalışıyor

Akşener, son dönemde kadınlara daha sert baskılar yapıldığını da belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “İktidar herkese baskı yapıyor. Genel bir baskı politikası izliyor. Muhalefeti ve muhalifleri susturmaya çalışıyor. Bu arada kadınları daha güçsüz ve değersiz gördüğü için onlara daha acımasız baskı yapıyor. Ama kaybediyorlar. Seçmenin önüne sandık geldiğinde gideceklerini biliyorlar. Bunu bildikleri için korku salmaya çalışıyorlar. Bu baskı ve korkutma hamlelerine karşı bize düşen görev sağduyulu ve soğukkanlı olmaktır. Seçmenin önüne sandığı götürmektir. Ve seçim güvenliğini sağlamaktır. Seçim güvenliği çok önemli, bunu özellikle vurguluyorum. Bunu başaracağız; sandığı seçmenin önüne götüreceğiz ve güvenliğini sağlayacağız. Bunları seçimle göndereceğiz.”

Haber Merkezi