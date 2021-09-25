DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’nin çoklu bir krizin ortasında olduğunu belirterek, “Bu korkulu rüya çok çabuk sona erer. Hep beraber derin bir nefes alırız... Artık yolun sonuna geldiler. Bunu onlar da çok iyi biliyor” dedi.

Krizi yaşayan ülkenin ekonomisinin direksiyonunda da Sayın Erdoğanın oturduna dikkat çekerek, “Zaten ‘Benim alanım ekonomi’ diyor. Görüyoruz, maşallah sonuçlar oldukça harika. Direksiyona geçti, bütün bir ülke kelle koltukta gidiyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm bu kâbustan bu ülke rahatlıkla, hızlı bir şekilde uyanır. Bu korkulu rüya çok çabuk sona erer. Hep beraber derin bir nefes alırız... Artık yolun sonuna geldiler. Bunu onlar da çok iyi biliyor. O yüzden şimdi seçim yasalarıyla oynuyorlar. Yirmi yıldır aklınız neredeydi? Birdenbire demokrasiyi çok sever hâle mi geldiniz de barajlarla, şunlarla bunlarla oynuyorsunuz” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 82

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.