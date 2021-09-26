"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Babacan: Bu hukuksuz düzene son vereceğiz

26 Eylül 2021, Pazar 20:06
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yüz binlerce insan sorgusuz sualsiz işsizliğe, açlığa, yokluğa terk edildi. Bu hangi kitapta yazar? İnsanların özel kurumlarda çalışması bile engelleniyor. Bu vicdana sığar mı? KHK'lılar merhamet değil, adalet bekliyor." dedi.

Partisinin İstanbul Çekmeköy ilçe kongresinde konuşan Babacan, '2016-2020 yılları arasında silahlı terör örgütü suçundan en az 1 milyon 576 bin 566 soruşturma başlatıldığını' söyledi.

Babacan şöyle konuştu:

"Gücünüz postacı Ömer'e, öğretmen Ayşe'ye mi yetiyor?"

“Sayın Erdoğan, tüm istihbarat birimleri kendisine bağlı olduğu halde; doğru veya yanlış, eksik veya fazla, istihbarat bilgisinin her türlüsü önünde olduğu halde kendisine soranlara ‘Kandırıldım’ diyor, konuyu kapatıyor." diyen Babacan, konunun vatandaşa gelmesi halinde durumun hiç umurunda olmadığını söyledi.

Babacan, "Sayın Erdoğan'a soracak olursanız; 1,5 milyondan fazla kişi, terör örgütü şüphelisi. Kendisine sesleniyorum. 1,5 milyon teröristin olduğu bir ülke olabilir mi? Siz insanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Sizin gücünüz postacı Ömer'e, öğretmen Ayşe’ye, esnaf Mehmet'e, akademisyen Şebnem'e mi yetiyor? Bu mu sizin gücünüz? Bu mu sizin adaletiniz? Mazlumların ahını alan bir iktidar oldunuz." diye konuştu.

"Nöbetleşe zorbalığa son vereceğiz"

Parti olarak hukukun ve adaletin peşinde olduklarını kaydeden DEVA Partisi lideri Babacan, şöyle dedi:

"Biz hukukun, adaletin peşindeyiz. 1,5 milyondan fazla insanın terörle suçlandığı bir ülkede, ciddi bir adalet problemi olduğunu söylüyoruz. Biz, bu hukuksuz düzene son vereceğiz. Türkiye'nin, gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği bir ülke olmasına, bir daha asla müsaade etmeyeceğiz. Zayıfların, mazlumların, garibanın tepesinde o yargı kılıcını sallayanların ellerinden o kılıçları alacağız ve kırıp atacağız. Nöbetleşe zorbalığa son vereceğiz."

"KHK'lılar kimseden merhamet dilemiyor, adalet istiyor"

İktidara sert ifadelerle yüklenen Babacan, Türkiye'de yüz binlerce kişinin yargı kararı olmaksızın KHK'larla hayatının karartıldığını söyledi.

"Bir devletin, idari bir kararla, sorgusuz sualsiz, vatandaşını işsizliğe, açlığa, yokluğa mahkum etmesi hangi kitapta yazıyor?" ifadesini kullanan Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağımsız ve tarafsız yargı kararı olmadan, kimin nasıl hazırladığı belli olmayan listelerle, yüz binlerce insanın kamudan ömür boyu menedilmesi, sosyal güvencelerinin ellerinden alınması, ailelerin itibarsızlaştırılması hangi kitapta yazıyor? Yargı kararı olmadan vatan haini olarak fişlenip dışlanmaları, özel sektörde dahi iş bulamamaları hangi vicdana sığar? KHK'lılar kimseden merhamet dilemiyor. Sadece adalet istiyorlar. Sayın Erdoğan ne diyor? ‘KHK meselesi yargının konusudur’ diyor. Yargının konusuysa, yargıdan beraat eden ya da takipsizlik kararı verilenlerin hakları niçin iade edilmiyor?”

"Küçük ortak 'Bisküvi fiyatları arttı marketleri suçlayın' mı dedi?"

Konuşmasında MHP'ye de tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Marketleri düşman ilan ediyorlar. Gerçekten Allah akıl fikir versin. Bu aklı kimden alıyorsa, gerçeklerle bağı tamamen kopmuş durumda. Belli ki birileri kulağına bir şeyler fısıldamış. Artık küçük ortak bakmış, 'Bisküvi fiyatları arttı, şu marketleri suçlayın' mı demiş, ne demiş orasını bilemiyoruz. Şimdi de haftanın düşman panosuna marketleri, fiyatları oturttular." değerlendirmesinde bulundu.

"Fahiş fiyatların nedeni Erdoğan'ın ipe sapa gelmez ekonomi yönetimi"

Cumhurbaşkanının 'taraflı' olduğuna işaret eden Babacan, köprü, otoyol, elektrik ve doğal gazda fahiş fiyat artışları yaşandığını söyledi.

Konuşmasında, yapılan fiyat artışlarını sıralayan Babacan, şöyle dedi:

"Taraflı cumhurbaşkanının göreve başlamasından bu yana köprü geçiş ücretleri yüzde 309, otoban geçiş ücretleri yüzde 76 arttı. Elektrik tarifelerindeki artış yüzde 168'e, doğal gaz tarifelerindeki artış yüzde 196’ya ulaştı. Fahiş etiketler arıyorsanız, asıl fahiş etiketler burada. Bu zamları yapan kim? Sayın Erdoğan, kendi belirlediğiniz fahiş köprü ve otoyol fiyatlarıyla mücadele etmek için kimi görevlendireceksiniz? Haydi, marketlere Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlerini saldınız, peki fahiş elektrik ve doğal gaz tarifeleriyle mücadele etmek için hangi müfettişleri görevlendireceksiniz? Fahiş fiyatların nedeni Sayın Erdoğan'ın ipe sapa gelmez ekonomi yönetimi. Başka yerde aramayın."

Euronews Türkçe

Etiketler: Babacan, hukuksuz düzen
Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Babacan: Bu hukuksuz düzene son vereceğiz

    Türkiye'de 25 bin 861 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Almanya'da sandık çıkış anketleri açıklandı

    Taliban, uluslararası uçuşların yeniden başlamasını istiyor

    Kabine toplanacak

    Fiyatları arttıran, iktidarın kendisi

    Millet İttifakına katılımlar artabilir

    İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    TBMM'yi yoğun bir gündem bekliyor

    Prof. Dr. Aziz Sancar'dan aşı çağrısı

    Kanada’daki Uygur Türkleri tarihi kiliseyi satın alıp camiye çevirdi

    Irak, İsrail ile normalleşme isteyenler hakkındaki kararını açıkladı

    Prof. Dr. Şener, artan grip vakalarına karşı uyardı

    İsrail kan dökmeye devam ediyor: Gözaltı baskınlarında 4 Filistinli daha öldürüldü

    Almanya sandık başında

    Aynı ırkçı şahıstan bir başka saldırı daha: Avusturya'da Müslüman kadına çirkin saldırı

    Yoksuldan alıp zengine verdiler

    Düşün mazlumların yakasından

    Norveç'te koronavirüs önlemleri kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Düşün mazlumların yakasından
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Muhalefet, nihayet …
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tevhid-i tedrisat ve imam-hatipler
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Aşılan(ma)ma hürriyeti
    Misbah ERATİLLA

    Nurlar’la ilk tanışmam
    Genel

    Yoksuldan alıp zengine verdiler
    Mehmet ÇETİN

    Kaderi doğru okumak ne demek?
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i İslâm’ın en mühim tehlikesi, imanın zedelenmesi
    Adnan NACİR

    “Ye kuşağım, ye, ye, ye...”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.