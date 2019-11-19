Bahçeli'den EYT açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanının son konuşmasındaki EYT değerlendirmesinin kendileri için de genel kabul gören bir değerlendirme olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son konuşmasındaki EYT değerlendirmesinin kendileri için de genel kabul gören bir değerlendirme olduğunu söyledi. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." dedi. *** Benzer içerikleri okumak için tıklayınız: EYT’liler 2020 planında da yok Emeklilerden büyük tepki Emekli maaşı açlık sınırının altında AA

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