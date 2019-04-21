Bahçeli yine ‘beka’ dedi

MHP’nin Antalya kampında konuşan Bahçeli yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi, CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nda yüklendi.

CHP’nin başarısının abartılmaması gerektiğini söyleyen Bahçeli, İmamoğlu’nun veri tabanının kopyalanmasını istemesini eleştirdi. Bahçeli, “İstanbul’da seçimin tekrarı beka meselesidir” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen ‘İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle; Milletimizin verdiği karara saygı duyarız. Hiç kimse bize demokrasi ahkamı kesmesin. Hiç kimse demokrasi dersi vermeye çalışmasın. Biz göreceğimizi gördük, yaşayacağımızı yaşadık; gerekli neticeleri çıkardık. Millî bekaya, millî ruha, millî şuura ters ve şaşı bakanlar belki sandıktan çıkmışlardır ama millî vicdandan kurtulamamıştır. 31 Mart seçimlerinde özellikle 3 büyükşehirde CHP’nin başını çektiği sorunlu ve şüpheli ittifakın sonuç alması analiz edilmelidir. Kötümserliğe gerek yoktur. Soğukkanlı değerlendirmeler yapmak elzemdir. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP yönetimine geçmesi, Cumhur İttifakı’na güvensizlik olarak görülmemelidir. CHP’nin başarısı abartılmamalıdır.” AA

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