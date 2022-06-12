Basına baskıyı kabul etmeyiz

Gelecek Partisi Genel Başbakanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Diyarbakır’da düzenlediği “Geleceğimizin İnşası Toplantıları; Kürt Meselesi” konulu toplantıya katıldı.

Artı Gerçek’in haberine göre konuşmasında gazetecilerin gözaltına alınmasına da değinen Davutoğlu, şunları söyledi: “Bu vesileyle son günlerde Diyarbakır’da gözaltına alınan 21 gazeteci ile ilgili tutumumuzu da açıkça dile getirmek isteriz. Ne kadar aykırı farklı fikirler sergilenirse sergilensin, Türkiye’de tam ve mutlak bir basın özgürlüğü olmaksın demokratik bir giriminden bahsetmek imkanı yoktur. Gazeteciler ve basın üzerindeki her türlü baskıyı kabul etmediğimizi kınadığımızı da ifade etmek isterim” dedi. Haber Merkezi

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