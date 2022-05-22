Çavuşoğlu, İsrail’e gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail’e gidecek. Bu ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye’den İsrail’e 15 yıl sonra bir ilk olacak.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni haftada önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Kritik ziyaret 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek. Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin ‘İsrail’e büyükelçi atanacak mı?’ sorusuna, “İsrail’e 25’inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz” cevabını vermişti. Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin’de temaslarda bulunacak.

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