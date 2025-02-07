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CHP, DDK ve TMSF düzenlemesinin iptali için AYM’ye gidiyor

07 Şubat 2025, Cuma 17:00
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), TMSF ve EÜAŞ ile ilgili düzenlemeler öngören ve geçen hafta TBMM’de kabul edilen torba kanunu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini belirterek, “Devlet Denetleme Kurulunun olağanüstü yetkilere haiz kılınması ve böylelikle otoriter rejimin iyice güçlendirilmeye çalışılması çabası var. Bunu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) ivedilikle götüreceğiz. Daha önce zaten bu maddeleri götürmüştük, hazırlığımız tam. Yürütmeyi durdurma da talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DDK’ya işten çıkarma yetkisi kanunlaştı

 

Ankara - Anka

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