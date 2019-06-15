CHP'li Bekaroğlu'ndan Kurtulmuş'a 'terör örgütü' tepkisi

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, Kurtulmuş'un İmamoğlu hakkındaki sözlerini alıntılayarak "AKP'ye katılırken, hangi terör örgütü ile neler konuştuğunuzu açıklarım" dedi.​

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun sadece bir partinin adayı olmadığını, görünürde CHP, İyi Parti ve HDP arasında iş birliği bulunduğunu ifade ederek, "Ama maalesef bir de perde arkasında bazı terör gruplarının da desteği vardır" demişti.

Kurtulmuş'un terör iddiasına HAS Parti'de birlikte çalıştığı Mehmet Bekaroğlu, "2012'de Has Parti'yi kapatıp AKP'ye katılırken,hangi terör örgütü ile kimler aracılığında neler konuştuğunuzu açıklarım" sözleri ile tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bekaroğlu, Kurtulmuş'un İmamoğlu hakkındaki sözlerini alıntılayarak, "Sayın Kurtulmuş, lütfen susun,insanlara iftira etmekten vazgeçin; yoksa 2012'de Has Parti'yi kapatıp AKP'ye katılırken,hangi terör örgütü ile kimler aracılığında neler konuştuğunuzu açıklarım."O zaman o örgüt henüz terör örgütü değildi" mi diyeceksiniz?" dedi.