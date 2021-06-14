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14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

14 Haziran 2021, Pazartesi 17:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü. Görüşmede turizm önemli bir başlık oluşturdu.

İngiltere’de Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Johnson ve Erdoğan, NATO Zirvesi’nde koronavirüsle mücadeleyi ve ülkelerindeki aşılama çalışmalarını ele aldı.

Liderler salgını yenmek için birlikte çalışma ve İngiltere ile Türkiye arasındaki seyahatin yeniden başlamasının önemi üzerinde mutabık kaldı.

İlişkiler birçok alanda derinleşecek

Erdoğan ve Johnson, İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmek için çalışmaya karar verdi.

Başbakan Johnson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye, Libya ve Afganistan da dahil olmak üzere bir dizi dış politika konusunu da görüştü.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs görüşüldü

Bu arada Johnson, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azalmasını memnuniyetle karşıladığını söylerken Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir çözüme ulaşmanın önemini vurguladı.

Erdoğan ve Johnson, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer almıştı.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı
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