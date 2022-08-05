Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’nın Rusya’dan kesintisiz doğal gaz akışı dolayısıyla Türkiye’ye minnettar olması gerektiğini söyledi.
Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi kentinde Rus Sanatoryum’daki görüşmesinin başlangıcında yaptığı konuşmada, müzakere edilecek konulara değindi.
Erdoğan’ı Rusya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Putin, İran’ın başkenti Tahran’da bugünkü görüşme hususunda anlaştıklarını ifade etti.
Putin, bu görüşme öncesinde Rus hükümetinin ekonomiden sorumlu heyetinin Erdoğan’ın davetiyle bugün yapılacak görüşme öncesinde Türkiye’ye ziyarette bulunduğunu dile getirerek, Türkiye’de ikili iş birliğinin tüm önemli boyutlarını heyetlerin ele aldığını aktardı.
AA