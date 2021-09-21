CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, üniversite öğrencilerinin yetersiz yurtlar ve fahiş kiralar sebebiyle yaşadığı barınma sorununa ilişkin yaptığı konuşmada derhal seçim çıkışında bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet’in haberine göre CHP lideri MYK toplantısında “İktidar çürümüş vaziyette. Hiçbir konuya çözüm getiremiyorlar, yönetemiyorlar. Öğrenciler büyük bir sıkıntı yaşıyor. O yüzden bizim hedefimiz derhal seçimdir” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP örgütünün “her an seçim olacakmış gibi hazır durumda bulunması gerektiğini” belirterek genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel’i sandık güvenliği çalışmalarını denetlemek üzere görevlendirdiği öğrenildi.

Okunma Sayısı: 244

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.