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31 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Erdoğan, AKP Teşkilatı'na seslendi

31 Ekim 2019, Perşembe 19:03
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Erdoğan, "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasında mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir" dedi.

AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti’li 39 belediye başkanı katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Başkan Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatına önemli mesajlar verdi.

'İSTANBUL'U DÜNYADA ÖRNEK ALINAN BİR KONUMA TAŞIDIK'

Erdoğan, yerelden başarı sağlamayanın devlet idaresinde de varlık gösteremeyeceğine dikkat çekerek, “Biz önce mahalli idarelerde millete rüştünü ispat etmiş ondan sonra ülke yönetimine talip olmuş bir hareketiz. 1994’ten itibaren Türkiye’de belediyecilik çalışmalarında yeni bir dönemi başlattık. İdeolojik istismar belediyeciliği yerine hizmet ve eser siyasetini merkeze alan farklı bir belediyecilik tasavvurunu ülkemize kazandırdık. Sadece oy aldığımız semtlere değil bize oy versin vermesin yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize prensip edindik. Göreve geldiğimizde çöpleri dahi toplanamayan, havası kirlilikten solunamayan, suyu içilemeyen İstanbul’u belediyecilik hizmetlerinde tüm dünyada örnek alınan bir konuma taşıdık. Şehirlerimizin tamamında altyapıdan ulaşıma, yeşil alanlardan kadın ve çocuklar için merkezlere kadar hepsi birbirinden önemli yenilikçi projeleri hayata geçirdik. Milletimizde son 17 yılda hem mahalli idarelerde hem de genel seçimlerde AK Parti’yi birinci yaparak hizmetlerimizden memnuniyetini gösterdi” dedi.

'FARKLI BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK'

“Partimize gönül vermiş emek vermiş eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, “Küçük olsun benim olsun sığlığıyla değil büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bize bir gerçeği çok net gösterdi. Türkiye’nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemizde o kadar güçlü olacaktır. AK Parti kalesinde ve Cumhur İttifakı bünyesinde gedik açma çabalarının gerisinde bu hakikat vardır. Şimdiye kadar olduğu gibi gönülden yaparsan gönüller kazanırsın düsturuyla 82 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışıyoruz. AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır. Bu harekatı ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir. Devlet olarak politikalarımızda adeta tüm dünyayı kuşatırken parti olarak içimizde farklı şekilde hareket etmemiz düşünülemez. Aynı şekilde belediye başkanlarımızla teşkilatla ve yönetimle istişareyi asla ihmal etmemelidir. 7. Büyük kongre sürecimiz metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz yenilenmiş tazelenmiş bir şekilde tekrar yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bunun için sizlerin mesuliyeti çok ağırdır. Hiç birimiz bulunduğumuz makamların millete hizmet makamı olduğunu unutmayacağız” diye konuştu.

 

Etiketler: Erdoğan, AKP Teşkilatı
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