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23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Erdoğan: Gerekirse yine satarız

22 Nisan 2021, Perşembe 17:00
Yükselişini sürdüren dolar dün gün içinde 8.36 TL’yi de gördükten sonra 8.31 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

 

Uluslar arası haber ajansı Reuters, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan’da “Ermeni soykırımı” ifadesini kullanacağı yönündeki beklentinin doları yükselttiğini belirtti. Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekirse Merkez Bankası rezervlerinden yeni satışlar olabileceği yönündeki sözlerinin de TL üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. İsveçli ekonomist Erik Meyersson ise Twitter’da yaptığı değerlendirmede Biden’ın “Ermeni soykırımı” ifadesini kullanacağı beklentisinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu gelişmeye muhtemel tepkisini de fiyatladığını kaydetti. Meyersson, Türkiye’nin F-35 programından resmen çıkarılmasının da dolardaki harekette etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

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