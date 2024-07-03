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3 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Erdoğan’ın bu krizi çözme imkanı yok

03 Temmuz 2024, Çarşamba
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan’ın Türkiye’nin kudret kapasitesini aşan Suriye’de rejim değiştirme politikasının sadece milyonlarca sığınmacı değil bölgede on yıllarca milli güvenlik riski oluşturacak hadise ve oluşumlara kapı araladığını belirterek, “Erdoğan’lı bir Türkiye’nin Şam Rejimi ile bu krizi çözme imkanı yoktur!” dedi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Uysal, Kayseri’de meydana gelen ve insanı dumura uğratan olay ile birlikte Suriye’de Türk Bayrağının yakılma, saldırı görüntüleri üzerine Kayseri başta olmak yurdun her tarafında verilen tepkiler AKP ve Erdoğan’ın Suriye Politikası ve bedellerinin taşınamaz hale geldiğinin katmerli teyidi olduğunu belirterek, “Keyfi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ürettiği geniş toplum kesimlerinin yaşadığı yoksulluk ile birleşince tepkiler haklı olarak önlemez hale gelmiştir. Erdoğan’ın Türkiye’nin kudret kapasitesini aşan Suriye’de rejim değiştirme politikası sadece milyonlarca sığınmacı değil bölgede on yıllarca milli güvenlik riski oluşturacak hadise ve oluşumlara kapı aralamıştır. Erdoğan’lı bir Türkiye’nin Şam Rejimi ile bu krizi çözme imkanı yoktur!” dedi.

Seyhan Şentürk - İstanbul

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