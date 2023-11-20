Erdoğan ‘risk’lere çözüm arıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 sisteminin değişmesinin isabetli olacağı ile ilgili sözlerini değerlendirdi.

Uysal, “Erdoğan, uzun zamandır varolan ‘%50+1 şartı’ ile ilgili şikayetini ve niyetini ilk kez net ifade etti. Ama tüm sistemi %50+1 manivelası ile kontrol eden ve bu dengenin değişmesini ‘casus belli’ sayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi atlıyor!” dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DP Lideri Uysal, “Erdoğan, bu seçimde AKP’nin oyunun %35’lere düşmesinin çaldığı alarm zillerinin farkında! Şimdi bu risklere aklınca çözüm arıyor. Şimdi Salı Grup toplantısında 4 yıl önce TBMM’nin açılışı vesilesiyle Genel Kurul’da yapılan 23 Nisan Özel Oturumunda %50+1’i sorgulayan parti temsilcilerinin sözlerine karşı akşam düzenlenen resepsiyonda ‘tüm muhalefet temsilcileri ağız birliği etmişcesine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi/%50+1’i sorguluyor, burada bir tertip var’ diyen Sayın Bahçeli ne diyecek?” diye sordu.

Ankara - Mehmet Kara