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22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Erken seçim yapacaksınız, başka çareniz yok'

22 Eylül 2021, Çarşamba 20:32
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın, “Millet erken seçim istemiyor, muhalefet istiyor.” dediğini ifade eden Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık kendi seçmeni dahil Türkiye’nin büyük çoğunluğu erken seçim istiyor. Kendilerine yakın bir araştırma şirketi geçtiğimiz günlerde bir araştırma yaptı, orada bile seçmenin yüzde 60’ı Türkiye’de erken seçim istiyor. Anketlere göre, son seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren seçmenin yüzde 40’ı erken seçim istiyor. AK Parti seçmeni, bu iktidardan kurtulmak istiyor. Türkiye’nin yüzde 60’ının erken seçim istediği bir yerde siz istediğiniz kadar ‘Biz erken seçim yapmayız.’ deyin, Türk milleti bunu istiyor ve erken seçim yapacaksınız, başka çareniz, kurtuluşunuz yok. Tek adam sisteminden kurtulmak, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için Türkiye erken seçim istiyor.”

Etiketler: erken seçim
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