Erken seçimi gündemde tutacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemdeki konularla ilgili Gazete Duvar’ın sorularını cevapladı.

“2021’de bir seçim öngörüyor musunuz? Erken seçimin şartları var mı sizce?” sorusuna Davutoğlu, “Psikolojik şartları kesinlikle var. Yoksulluğun bu kadar arttığı, denetimin bu kadar zayıflayıp yolsuzluğun neredeyse siyasetin doğası haline geldiği, en önemlisi insanların problemlerini dile getirmesinin imkansızlaştırıldığı bir dönemde seçim psikolojik olarak kaçınılmazdır. Virüs örneği verirsek entübe edilmiş, nefes almakta zorlanan hastayı buradan çıkaracak yegane ilaç seçimdir. Bizim yapacağımız erken seçimi gündemde tutmaktır. Bu konuda baskı yapmak, toplumsal talebi bu noktada şekillendirmek ve ülkenin en kısa sürede seçime gitmesinin alt yapısını oluşturmaktır. Muhalefetin, hepimizin görevi” cevabını verdi.

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