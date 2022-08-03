Ethem Sancak Vatan Partisi’nde

İş İnsanı Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile düzenlediği basın toplantısıyla Vatan Partisi’ne katıldı.

Sancak, “Benim de düşüncelerimle örtüştüğü için Vatan Partisi’ne bir nefer olarak katılmam onurdur” dedi. AKP’nin en yetkili organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği de yapmış olan Ethem Sancak, Vatan Partisi’ne katıldı. Sancak, Vatan Partisi İstanbul il Merkezi’nde partinin genel başkanı Doğu Perinçek’in de katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Vatan Partisi İstanbul İl Binası’nda açıklama yapan Ethem Sancak, özetle şunları söyledi: “Bir malumu ilan ediyoruz. Neredeyse 4 aydır benimle ilgileniyorsunuz. Medyanın bu kadar ilgisinde olacağımı düşünmüyordum ama teşekkür ediyorum. Lütfen beni elli yıllık geçmişimle görün. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda para ikinci plandadır. Bir sürü genel başkanla çalıştım. Fikre değer veren tek liderdir Perinçek. Beni ‘AK Parti dönemi zengini’ olarak lanse ediyorlar. Onlara şunu söylemek istiyorum: Ben AK Parti’ye katılmadan önce TÜSİAD’ta Başkan yardımcılığı yaptım. AK Parti’ye katıldıktan sonra yoksullaştım. Ben AK Partideyken de ülkem için yaptım. Yıkılmış BMC’yi aldım. ‘One minute’ olayında millet ‘dik dur eğilme’ diyor. Ona ben fikir liderliği yaptım. Dağılmış iflas etmiş BMC’yi ayağa kaldırdım.

Haber Merkezi