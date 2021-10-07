DP Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, “Halkımız özellikle 7 yıldır sürekli olarak fakirleşiyor. Fileler dolmuyor, tencereler ise bomboş!” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon rakamlarının gerçek enflasyonu yansıtmadığını ifade etti.

Ekonominin içinde bulunduğu çıkmazdan bugünkü iktidarın sorumlu olduğuna dikkat çeken Şahinalp, “Döviz kurlarında yaşanan artışlar sonrası, ülkemizde asgarî ücret seviyesi 320 Dolar ile Çin’deki 340 Dolarlık seviyenin bile gerisine düştü. Halkımız özellikle 7 yıldır sürekli olarak fakirleşiyor. Fileler dolmuyor, tencereler ise bomboş! İşte, 19 yıldır ülkeyi kesintisiz ve tek başına yöneten iktidarın ekonomideki başarısı! ‘ekonomimiz uçuyor’ türü algı yönetimine artık kimse inanmıyor!” dedi. Şahinalp, ayrıca “19 yıldır iktidardalar, ama yüksek faizden sorumlu olanlar bankalar ve faiz lobisi, yüksek döviz kurlarından sorumlu olanlar dış güçler, işsizlikten sorumlu olanlar sanayici ve tüccar, enflasyondan sorumlu olanlar ise zincir marketler. O zaman bu iktidara sormak lâzım. Peki, siz neden sorumlusunuz? Her şeye yetkili ama sorumsuz bir iktidar!” diye konuştu.

MARKETLERE MÜFETTİŞ GÖNDEREREK ENFLASYON ÖNLENEMEZ

Enflasyonu önlemenin yolunun depoları basmak, üreticiyi suçlamak, marketlere müfettiş göndermek ya da ilave kooperatif marketler açmakla olamayacağını da söyleyen DP’li Şahinalp, nitekim geçmişte denenen tanzim satışların hiçbir faydası görülmediğini ifade etti. Şahinalp, “Bunu düzeltmenin tek yolu üretime yönelik yanlış politikaları düzeltmekten ve üretimi arttırmaktan geçer. Oysaki mevcut iktidar özellikle tarımsal ürünlerde, kendi çiftçisini desteklemek yerine, yurt dışından ithalat yoluyla yabancı ülke çiftçilerini desteklemektedir” dedi.

ÇOK ZOR BİR KIŞ HEPİMİZİ BEKLİYOR

Böyle bir konjonktürde iktidarın, yılbaşına kadar enflasyonu yükseltmemek ve ilave faiz indirimleri gerçekleştirmek amacıyla, konutlarda kullanılan elektrik ve doğal gaza zam yapmamayı tercih ettiğini belirten Şahinalp, “Ancak sanayi ve elekt- rik santrallerinde kullanılan doğal gaza yapılan yüzde 15 zam tüm fiyatları etkileyecek. Çok zor bir kış hepimizi bekliyor” şeklinde konuştu.