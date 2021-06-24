Garibana çökersen gayretullaha dokunur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan’a seslenerek, “Garibana çöktüğün zaman gayretullaha dokunur ve öyle çarpılırsın ki seni kimse kurtaramaz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, “O kadar üzgünüm ki Adana’da beni çiftçiler durdurdu. Ben hiç ağzımı açmadan konuştular. Karpuz üreticisi olan kardeşimiz, o feveran etti, ben hem yerel basına hem bizimle gelen kendi ekibimizin arkadaşlarına bu arkadaşın söylediklerini yayımlamayın dedim, başına bir iş geleceğini düşünerek. Biz yayımlamadık. O kadar üzüldüm ki gitmişler, çökmüşler ve o arkadaşımızı o kardeşimizi a haber denilen o tırnak için kanal günlerce konuşturup televizyondan vermiş. Sayın Erdoğan fakirle oynama be! Günahtır! Onları korkutma. Bak sen hakaret ediyorsun, tehdit ediyorsun can baş üstüne, biz birlikte yoluşalım, burada sorun yok. İYİ Parti’ye iftira etmek için garibanı kullanma. Yazıktır günahtır çoluğu var çocuğu var. O kardeşimizi... Yapma, yapma! Gerçekten bunu bakın bir siyasî partinin genel başkanı olarak söylemiyorum; garibana çöktüğün zaman gayretullaha dokunur ve öyle çarpılırsın ki seni kimse kurtaramaz” ifadelerini kullandı.

Varsa yoksa iktidarınız

“Erdoğan’a seslenmek istiyorum; sen önce dön Bitlis’te baba yadigârı dükkânda yaşam savaşı veren esnafımıza yapılanları gör” diyen Akşener, şöyle devam etti: “Dükkânları yıkılmak üzere olan esnafımızın çaresizliğini gör. Dere ıslahı yapacağım diye yüzlerce esnafın ekmeğiyle oynayan vurdumduymazlığı gör. Sen önce Afyon’un merkezinde kentsel dönüşüm adı altında çökmeye çalışılan Afyon’un kupon arazisi diye gördüğünüz o çökme işini gör. Afyon’dakiler ve Tozkoparan’dakiler senelerdir acı içerisinde evlerine yerlerine el konmuş, karşılık yapılan evlerin tamamı büyük paralar karşılığı bu insanlara veriliyor. İstanbul Pendik’te yardımlar için iki defa da başvuru yaptım ikisini de alamadım, çünkü AK Partili değilim diyen esnaf kardeşimizi gör. Beş çocuğum var bu şartlarda nasıl ayakta kalacağız bilmiyorum diyen ayakkabıcı kardeşimin feryadını gör. Ama görmüyorsun duymuyorsun, çünkü umursamıyorsun. Küçük ortakla kafa kafaya vermişsiniz bu eğri düzeni nasıl ayakta tutarız diye hesap yapıyorsunuz. Ne hukuk ne de ahlâk tanıyorsunuz. Ne insafınız kalmış ne de vicdanınız. Varsa yoksa iktidarınız. “