'Geçiş süreci iyi yönetilmeli'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global’de gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını cevapladı.

Babacan şu ifadeleri kullandı: “İster kendi adayımızı çıkaralım ister bir grup siyasî parti olarak bir aday üzerinde mutabık kalalım; bizim cumhurbaşkanı adayımızın parlamenter sistemi sonuna kadar desteklemesi lâzım. Parlamenter sisteme geçişle alakalı yol haritasının altına imza atması lâzım. Geçiş süreciyle ilgili şöyle bir risk var: Ne kadar parlamenter sistem istiyorum dese de o koltuğa bugünkü sistemin yetkileriyle oturacak. Özü sözü bir insan değilse ya da güç kullanımının başını döndürme ihtimali olan bir insan olursa o zaman iş çok zor. Tam tersine, seçilen cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçmenin önünde büyük bir takoz olabilir. Kişi çok önemli.”

Yol kazasına izin vermeyelim

“Adına ister geçiş süreci ister yol haritası diyelim. Yeni sisteme nasıl bir takvim içerisinde ve hangi aşamalarda geçileceğinin önceden konuşulması ve siyasî partiler arasında uzlaşılması lâzım. Aksi halde Türkiye başkanlık sisteminden hiç çıkamayacağı kısır bir döngünün içine girebilir. Çok akıllı ve hassas yürütülmesi gereken önümüzde birkaç yıllık süre var. Bir yol kazasına izin verilmemesi lâzım. Cumhur ittifakına hayır diyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni savunan, başkanlık sistemini daha da derinleştirmek için anayasa değişikliğine hazırlanan, hukuku hiçe sayan, Türkiye’deki özgürlük ortamını bu hale getiren bir ittifakta yer almamız mümkün değil. Parlamenter sistem istiyorum diyen siyasî partilerle diyalog içerisindeyiz.”