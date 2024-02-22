Halk cumhurbaşkanına nasıl güvenecek?

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, TBMM’de Gelecek - Saadet Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

Davutoğlu, “Bugün türk siyasetinin en büyük eksikliği emin olma vasfını kaybetmektir. Erdoğan’ın Ordu’da doğalgaz ben varsam var ben yoksa yok diyen bir Cumhurbaşkanına bu insanlar nasıl güven duyacaklar. Demokrasilerde siz seçimi kazanırsanız o ana kadar bir partinin genel başkanı ya da adayısınız. Seçimi kazandığınız gece o andan itibaren bütün ülkenin hükümetisiniz. Şimdi bu ülke insanları nasıl güven duyacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa kararını hazmedemiyorum dedi. Biz de hazmedemiyoruz. Siz Anayasa Mahkemesinin insan haklarını esas alan bir kararını hazmedemiyorsunuz. Bakın biz neleri hazmedemiyoruz” dedi.

Haber Merkezi