Hiç yaşamadığımız bir felâket kapıda

Gelecek Partili Ekonomist İbrahim Turhan, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ekonomisine yönelik paylaşımlarda bulundu.

Turhan, mesajında grafik paylaşarak “Ekim’de üç PPK üyesi görevden alındı. 200 puan indirim yapıldı. Dahası, enflasyon raporu sunumunda “aşağı yönlü sınırlı alan” denilerek TUİK’in açıkladığı (inandırıcılığı sorgulanan) enflasyon %20’yi bulmuşken daha fazla faiz indirimi işareti verildi” ifadelerini kullandı. Bundan sonra Türkiye’nin bir sarmala girdiğini söyleyen Turhan mesajında “enflasyon —> kur artışı —> daha yüksek enflasyon —> daha fazla kur artışı… Ücret artışları ve bütçeden sübvansiyonlarla mali genişleme de eşlik ederse tarihte hiç yaşamadığımız bir felaket kapıda” dedi. Haber Merkezi

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