Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve bölgesel gelişmeler konusunda telefon görüşmesi yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği ve bölgesel gelişmeler konusunda telefon görüşmesi yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda "Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede #COVID19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.
AA