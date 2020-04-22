Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve bölgesel gelişmeler konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği ve bölgesel gelişmeler konusunda telefon görüşmesi yaptı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda "Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede #COVID19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi. AA

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