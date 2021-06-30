Hulusi Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. Görüşmede, Bakan Akar tarafından, savunma, güvenlik ve savunma sanayisi dahil pek çok alanda iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik iradenin ifade edildiği, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev'in resmi davetlisi olarak geldiği başkent Bişkek'teki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Akar, ziyaretleri kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edildi.

Görüşmede, Akar'ın, Cumhurbaşkanları başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını ve ileriye dönük bir yol haritasını ortaya koyduğunu; çizilen bu çerçeve kapsamında savunma, güvenlik ve savunma sanayisi konuları dahil, pek çok alanda iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik iradeyi ifade ettiği, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yaptığı öğrenildi.