İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Afganistan’daki siyasi durum ve insani yardımlar, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması, Libya’daki siyasi süreç ve seçimler, Yukarı Karabağ’da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gelişmelerden duyulan endişe, Belarus-Polonya sınırındaki gerginliğin çözülmesi ve Doğu Akdeniz konuları etraflıca değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Roma’daki G20 Zirvesinde üzerinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları konuşuldu.

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