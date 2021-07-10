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11 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

'İktidar OHAL'i çok sevdi'

10 Temmuz 2021, Cumartesi 23:27
Bir yandan yargı alanında “reform yapıyoruz” diyen AKP, diğer yandan OHAL sonrası yasal düzenlemeyi uzatmak istiyor. AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan torba teklifte 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilân edilen OHAL tedbirlerinden bazılarında tamamlanan uygulama süresinin uzatılması öngörüldü.

Bir yandan yargı alanında “reform yapıyoruz” diyen AKP, diğer yandan OHAL sonrası yasal düzenlemeyi uzatmak istiyor. AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan torba teklifte 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilân edilen olağanüstü hal tedbirlerinden bazılarında tamamlanan uygulama süresinin uzatılması öngörüldü. OHAL döneminde uygulanan, OHAL’in tamamlamasının ardından çıkarılan torba yasayla uygulama süresi üç yıl süreyle uzatılan; gözaltı sürelerinin 12 güne çıkarılması, kamu görevlilerinin ihracı, TMSF’nin şirketlere kayyım olarak atanması gibi bazı tedbirlerin üç yıl daha uygulanabilmesinin önü açıldı. Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara getirilen cezanın yürürlük tarihinin 1 Ocak 2022’ye ertelenmesi öngörüldü.

25 maddelik torba teklif

AKP milletvekillerini imzasıyla 25 maddelik torba teklif, bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte, 18 farklı kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması öngörüldü. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilân edilen olağanüstü hal, 18 Temmuz 2018’de sona ermişti. Ancak olağanüstü hal döneminde kullanılan yetkilerden bazılarının uygulama süresinin, çıkarılan torba kanundaki düzenlemelerle üç yıl daha uzatılması sağlanmıştı. OHAL sonrası çıkarılan torba kanun ile belirlenen üç yıllık süre tamamlandı. Bu ayın sonunda süresi dolacak olan bu yetkiler için AKP, torba kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifinde bazı OHAL yetkilerinin üç yıl daha uzatılması öngörüldü. Buna göre; OHAL’in tamamlanmasının ardından çıkarılan torba yasa ile üç yıl daha uygulanmasına karar verilen gözaltı süresini 12 güne çıkaran düzenlemenin bir üç yıl daha uzatılmasının önü açıldı. Uzatmanın gerekçesi ise “terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi” gerekçesine dayandırıldı. 

Etiketler: iktidar, OHAL
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