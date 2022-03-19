"İktidar seçim yolsuzluğu derdinde"

DP Lideri Gültekin Uysal, “Seçmenin rızasını alamayacağını anlayan AKP, daha önce İstanbul seçimlerinde denediği gibi seçim yolsuzluğu yaparak çalmak derdinde” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, twitter’dan yaptığı açıklamada, “AKP seçimi kazanmak için legal/illegal tüm yöntemleri deneyecek” demiştim. Teklif ettikleri bir kanun olabilir fakat adaleti tesis etmeyen kanuna kanun mu denir? Seçmenin rızasını alamayacağını anlayan AKP, daha önce İstanbul seçimlerinde denediği gibi seçim yolsuzluğu yaparak çalmak derdinde” dedi.

YAZI TURA MESELESİ

Uysal, “Durmadan ‘Milli İrade’ diyen AKP, irade kendi lehine ise kabul ediyor” ifadesini kullandığı mesajında şunları kaydetti: “AKP aslında toplumsal muhalefete şunu teklif ediyor; yazı tura atalım; yazı gelirse ben kazanayım, tura gelirse sen kaybet! Seçmen kütüklerini kontolüne alan, ‘kıdemli hakim’ şartını kaldırarak arka bahçesi haline getirdiği yargıdan hakimleri seçim kurullarında görevlendirmek isteyen, devlet imkânları ile rekabeti yok edecek biçimde kampanya yapacak AKP’nin mükerrer oy kullanma planını bertaraf edelim.”