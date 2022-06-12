İran ile BM arasında nükleer görüşme

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması, nükleer müzakereler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Guterres, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Viyana'daki nükleer müzakerelerin sürdürülmesinin önemini vurgulayan Guterres, diplomasiyi İran ile BM Güvenlik Konseyinin diğer tarafları arasındaki anlaşmazlıkları çözmenin en iyi yolu olarak nitelendirdi. BM Genel Sekreteri Guterres, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran hakkındaki son kararına da değindi. Kararı "sadece bir tavsiye" olarak nitelendiren Guterres, müzakerelerin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da ABD ve 3 Avrupa ülkesinin, kararı UAEA Yönetim Kuruluna sunmasını "aceleci ve siyasi" bir hareket olarak değerlendirdi.

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