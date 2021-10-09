İYİ Parti’li Müsavat Dervişoğlu: Milletten özür dilesin

İYİ Parti’li Müsavat Dervişoğlu, “Milli irade lafını dilinden düşürmeyen Sayın Erdoğan’ı milli vicdanda karşılık bulmayan sözlerinden dolayı bizzat milletten özür dilemeye davet ediyorum” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz” sözlerini eleştirdi. Dervişoğlu, “Demokrasiye hukuka ve en önemlisi de millî iradeye yapılacak büyük bir saygısızlıktır. Millî irade lâfını dilinden düşürmeyen Sayın Erdoğan’ı millî vicdanda karşılık bulmayan sözlerinden dolayı bizzat milletten özür dilemeye davet ediyorum” dedi. Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki 28 Şubat sözleri için de “Meral Akşener, 28 Şubatçı değil 28 Şubatçıların kabusudur. Meral Akşener, bugün caka satanlar o gün masa altına saklanırken 28 Şubat’ın muktedirlerine kafa tutan ender bir siyasi şahsiyettir” diye konuştu. Dervişoğlu, önceki gün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, özetle şunları söyledi:

TELÂŞIN CÜMLELERE YANSIMIŞ HALİ

“Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’de siyasî tablonun ve iktidarın değişeceği gerçeğini görmüş olacak ki bir süredir oldukça telâşlı ve ne yaptığının ne dediğinin farkında olmayan bir ruh hali içerisindedir. ‘Bunlar iktidara gelirse bize yağmurlu havada su vermezler’ ifadesi de esas itibariyle o telaşın cümlelere yansımış halidir. Buradan kendisine müsterih olmasını tavsiye ederim. Çünkü bizim iktidarımızda hiçbir vatandaşımız ayrıma tabi tutulmayacaktır. Bizim Beşli Çete’lerimiz organize çetelerimiz ve yandaşlarımız da olmayacaktır. Biz 84 milyon vatandaşın Türkiye’nin zenginliğini hakça paylaşacağı bir Türkiye’yi yeniden kuracağız. Yine müsterih olsunlar, biz o zenginliği milletimizin her ferdiyle hakça ve eşitçe paylaşacağız.”

MİLLETİN TERCİHİ BAZEN GETİRİR, GETİRDİĞİ GİBİ DE GÖTÜRÜR

“Milletimiz artık hayal ve yalan satan bu iktidarla ilgili kararı vermiş gibi görünüyor…Rahatsız olmaya hiç gerek yoktur. Bu aziz milletimizin demokratik bir tercihidir. Milletin tercihi bazen getirir, getirdiği gibi de götürür. Biz hükümete gerekli uyarıları yapıyoruz ve ‘geldikleri gibi giderler’ diyoruz, ama maalesef anlamıyorlar. Ne diyelim, nush (nasihat) ile uslanmayanı etmeli tekrir, tekrirden anlamayanın hakkı seçimdir. Bizden söylemesi.”