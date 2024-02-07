DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sayın Erdoğan, geçen gün Hatay’da ne demiş? ‘Bakın, yerel yönetimle merkezi hükümet uyum içinde olmazsa işler yürümüyor. Hatay’da işler yürüyor mu?’ demiş. Kendisi Kahramanmaraş’a gidecek. Sorsun vatandaşlara, Kahramanmaraş’ta işler yürüyor mu? Kahramanmaraş’ta belediye ile hükümet aynı partiden değil mi? Burada işler yürüyor mu?... İnsanları yerel seçimle tehdit ediyor. Bana oy vermezseniz şehirleriniz yıkık kalmaya devam eder diyor. Yerel seçimde bana destek vermezseniz, hizmet alamazsınız diyor. Şantaj yapıyor. Böyle bir şey olur mu. İstismar, istismar, istismar…” dedi.

ÇARESİZLİĞİ GÖZLERİMLE GÖRDÜM Başkan Ali Babacan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde; Kahramanmaraş’ta açıklamada, “Ben depremin üçüncü gününden itibaren bölgedeydim. Maraş’ın o yaşadığı çaresizliği gözlerimle gördüm. Kendi çalışma arkadaşlarımı da kaybettim… Üçüncü gününden itibaren hep buralardaydık. Arama kurtarma çalışmaları başlatılmayan enkazların başındaki çaresizliği gördük. Karanlık sokaklarda, gece eksi 17 derecede vatandaşlarımızın hangi şartlarda hayata tutunmaya çalıştıklarına tanık olduk. Ateşin düştüğü yerleri gördük. Acıyla kavrulmuş sokakları gördük. Gün gün yaşanan her şey çok acıydı. Herkesin ortak sorusu, ilk 48 saatte devlet neredeydi. Bazı yerlerde bu süre 72 saatti, bazı yerlerde 4 gündü, 5 gündü. Köy muhtarları, ‘Biz enkazdan kendi ellerimizle komşularımızı çıkarttık’ diyordu. Dile kolay ama yüreğe çok ağır bu. Evladının olduğu bir enkazın başında günlerce tek başına bekleyen insanlar gördüm. Ellerini parçalaya parçalaya moloz kaldıran insanlarımızı gördüm. Günlerce aç susuz kalmış bebeğine çaresizlikle sarılan anneler gördüm. En temel ihtiyaçları için saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlarımızı gördüm.” dedi. Kahramanmaraş - anka

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