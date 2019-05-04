Keskin'de belediye başkanlığı İYİ Parti'den alınıp AKP'li kayyuma verildi

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde İYİ Parti’nin kazandığı seçimin iptal edilmesi nedeniyle boşalan belediye başkanlığı koltuğuna 24 Haziran’da AKP’nin milletvekili adayı olan Vali Yardımcısı Osman Akbaş kayyum olarak atandı.​

31 Mart Yerel Seçimleri'nde İYİ Partili Necati Alsancak’ın altı oy farkla kazandığı seçim iptal edildi. Sözcü'nün haberine göre, 2 Haziran'da yenilenecek olan seçim öncesi Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanlığı'na, Osman Akbaş'ı kayyum olarak atadı. Akbaş, 24 Haziran’da AK Parti’den Afyon milletvekili aday adayı olmuştu. Akbaş halen vali yardımcılığının yanı sıraİl Özel İdare Sekreteri, Keskin Kaymakamı ve Keskin Belediye Başkanlığı gibi dört görevi birden yürütüyor. 'ETİK DEĞİL' İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık, “Keskin'de kazanan adayın mazbatası iptal edildi, meclis üyeleri duruyor. Valinin meclis üyelerinden birini başkan olarak ataması gerekirdi. AKP'den milletvekili aday adayı olmuş kişi, 30 gün sonra yapılacak seçimden sorumlu. Bu etik değil'' sözleriyle karar tepki gösterdi.

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